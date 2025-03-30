Расплачивается за грехи? Буйнов назвал причину своей болезни

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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В ноябре 2024 года артисту диагностировали рак предстательной железы на последней стадии.

Певец Александр Буйнов признался, что считает свою онкологию наказанием за предательство женщин. Об этом он рассказал во время интервью на федеральном канале.

«Я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал и есть за что», — высказался Буйнов.

Особенно он сожалеет о том, как бросил мать своей дочери Юлии, Людмилу, когда та осталась с ребенком.

Буйнов был трижды женат: первая жена, Любовь Вдовина, погибла в пожаре, вторая — Людмила, с которой у него родилась дочь Юлия, а третья — Алена, с которой певец проживает до сих пор, но детей в этом браке нет. Помимо этого, у Буйнова есть внебрачный сын Алексей, о котором он узнал, когда тому исполнилось 13 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буйнов впервые прокомментировал аварию.