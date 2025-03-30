БПЛА атаковал съемочную группу «Вести. Донецк» в Горловке

Фото: © РИА Новости

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Часть осколков повредила автомобиль.

Съемочная группа «Вести. Донецк» подверглась атаке украинского беспилотника в Горловке. Об этом сообщил сам телеканал.

Несмотря на то, что журналисты смогли избежать прямого попадания, часть осколков взрыва повредила автомобиль.

После инцидента водителю и телеоператору была оказана медицинская помощь — оба получили контузии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские вооруженные силы продолжают атаки на российские объекты энергетической инфраструктуры. Согласно данным ведомства, для ударов используются беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS.

24 марта, около двух ночи, ВСУ предприняли попытку атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Российские силы ПВО перехватили беспилотники за семь километров от объекта. Осколки дронов упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

Это не первая атака на «Кропоткинскую»: ранее, 17 февраля, объект уже подвергся нападению. 19 марта ВСУ снова атаковали объект КТК, а 23 марта удар был нанесен по газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму.