Фото, видео: 5-tv.ru

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Нацизм становится опорной точкой в международных дискуссиях.

Практически все страны Европы оказались «под ружьем», поддерживая попытки продлить режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности. Фронт без линии фронта».

«Реабилитация нацизма начинает становиться одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях», — заявил Лавров.

Отвечая на вопрос о попытках «принизить» роль Красной Армии в победе над нацизмом, Лавров выразил уверенность, что традиционная позиция Запада всегда заключалась в ослаблении конкурентов. Он добавил, что все трагедии, включая Вторую мировую войну, имеют корни в действиях европейцев.

Лавров также сравнил текущие события на Украине с Наполеоновскими войнами и Второй мировой. По его мнению, как Наполеон, так и Гитлер использовали всю Европу в своих интересах, подавляя конкурентов. Он напомнил, что французы принимали участие в карательных операциях, а испанцы — в блокаде Ленинграда. С точки зрения главы российского МИД, современная ситуация в Европе напоминает эти исторические события, когда почти все европейские страны «поставлены под ружье», чтобы поддержать Зеленского и его режим.

Лавров не исключил, что на фоне этих процессов Европейский Союз и НАТО продолжают действовать под «нацистскими флагами», напоминая о символике СС и дивизии «Мертвая голова», что, по его словам, является частью общей стратегии. В заключение он отметил, что, несмотря на высказывания европейских лидеров о недопустимости перемирия, они мгновенно изменили свою позицию, когда Украина согласилась на временное прекращение огня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким погибших военных корреспондентов.