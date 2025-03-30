Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
Минобороны РФ: освобождено село Запорожье в ДНР
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Наши бойцы продолжают активное продвижение в зоне спецоперации.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
Село Запорожье находится в Покровском районе республики.
Новость дополняется.