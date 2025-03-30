Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Анастасия Лежепекова 27 0

Минобороны РФ: освобождено село Запорожье в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

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Наши бойцы продолжают активное продвижение в зоне спецоперации.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Село Запорожье находится в Покровском районе республики.

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