Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

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Наши бойцы продолжают активное продвижение в зоне спецоперации.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Село Запорожье находится в Покровском районе республики.

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