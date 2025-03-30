Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1700

Фото: Reuters/Patipat Janthong

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Около 300 пропали без вести.

Более 1,7 тысячи человек погибли в результате землетрясения в Мьянме. Об этом сообщает центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.

Отмечается, что из-за природного катаклизма еще 3,4 тысячи человек получили травмы, а около 300 пропали без вести.

В Мьянме 28 марта произошли мощные землетрясения магнитудой до 7,7. На этом фоне в стране ввели режим чрезвычайного положения. Афтершоки ощутили жители ряда соседних стран, включая КНР и Таиланд. Колебания быстро настигли Бангкок и окрестные территории, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны.

Власти Таиланда постановили, что произошедшее землетрясение имеет третий уровень из четырех возможных. Таким образом оно становится крупномасштабным бедствием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спасатели МЧС России начали свою миссию по устранению последствий землетрясения в Мьянме. В Нейпьидо состоялось ключевое заседание, на котором представители МЧС России обсудили с правительством страны дальнейшие шаги. В результате переговоров было принято решение о направлении сводного отряда МЧС в наиболее пострадавшую провинцию Мандалай.