Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Орудие противника было замаскировано среди растительности.

В Харьковской области на купянском направлении российский беспилотник уничтожил американскую гаубицу М777, принадлежавшую ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет FPV-дрона уничтожил гаубицу М777 ВСУ в районе населенного пункта Шийковка на Купянском направлении», — отметили в ведомстве.

На кадры видно, что гаубица была замаскирована среди растительности. После удара беспилотника орудие взорвалось.

На днях российские бойцы освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. В ходе наступательных действий подразделению группировки войск «Запад» удалось взять под контроль населенные пункты Мирное Донецкой народной республики (ДНР) и Красное Первое в Харьковской области.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ДНР спецназ Росгвардии уничтожил беспилотники ВСУ.