Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Пока город находился под оккупацией боевиков, мужчина регулярно подвергался побоям.

В Судже украинские боевики замучили насмерть мирного жителя и запретили его матери похоронить тело на кладбище. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, предоставивший кадры ее показаний.

Женщину зовут Евгения Железнякова. По ее словам, сын неоднократно приходил домой с ранами и побоями. Нацисты всегда находили повод, чтобы поиздеваться над ним.

«То не вовремя остановился, то „паляница“ не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел», — передает слова Железняковой агентство РИА Новости.

На притяжении пяти дней мужчине было плохо, но врачей поблизости не находилось, и никто не мог оказать помощь. Спустя время он скончался.

Когда сын Железняковой умер, то боевики не позволили матери похоронить его на кладбище. Вместо этого тело пришлось закопать в огороде — в целлофановом пакете.

По ее словам, люди каждый день ждали военнослужащих России. И в один из дней это произошло.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что над освобожденной Суджей впервые раздался колокольный звон.