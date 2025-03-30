Спасатели МЧС России приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме

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Представители ведомства встретились с правительством страны.

Спасатели МЧС России начали свою миссию по устранению последствий землетрясения в Мьянме. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В Нейпьидо состоялось ключевое заседание, на котором представители МЧС России обсудили с правительством страны дальнейшие шаги. В результате переговоров было принято решение о направлении сводного отряда МЧС в наиболее пострадавшую провинцию Мандалай.

На месте происшествия работу начали первые группы — туда вошли 20 спасателей, кинологи и операторы БАС, прибывшие на малом авиационном судне. Эти специалисты займутся поиском и спасением, действуя в сложившихся условиях.

Еще одна группа из десять экспертов МЧС России выдвинулась в места разрушений на проходимых автомобилях — для проверки состояния инфраструктуры и дорожного покрытия.

Сейчас отряд МЧС России присоединился к международному оперативному штабу, созданному в аэропорту Нейпьидо согласно уставу ООН. Этот штаб будет координировать действия различных международных спасательных команд, работающих в условиях стихийного бедствия, чтобы обеспечить максимальную эффективность помощи пострадавшим.

В Мьянме 28 марта произошли мощные землетрясения магнитудой до 7,7. На этом фоне в стране ввели режим чрезвычайного положения. Афтершоки ощутили жители ряда соседних стран, включая КНР и Таиланд. Колебания быстро настигли Бангкок и окрестные территории, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны. Власти Таиланда постановили, что произошедшее землетрясение имеет третий уровень из четырех возможных. Таким образом оно становится крупномасштабным бедствием.

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