В ДНР спецназ Росгвардии уничтожил беспилотники ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Росгвардия/RosgvardOfficial; 5-tv.ru

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Огневая группа оперативно выдвинулась на место.

В Донецкой народной республике военнослужащие России уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-служба Росгвардии.

«Военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии, выполняющие боевые задачи в Донецкой народной республике, в ночное время обнаружили несколько вражеских БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что мобильная огневая группа, получив информацию, оперативно выдвинулась на место. Все цели были уничтожили.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Вооруженные силы России в ЛНР уничтожили дрон ВСУ с отравляющим химическим боеприпасом. Российские войска химзащиты выяснили, что беспилотник был произведен в Германии, а также оснащен самодельной емкостью с химреактивом и деталями с надписями на украинском языке.

Точно определить вид отравляющего вещества получится только после проведения детального лабораторного анализа. Тем не менее, это не отменяет того факта, что ВСУ вопреки запретам международных организаций использует подобное оружие против гражданского населения.