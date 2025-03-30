У берегов Индонезии произошло землетрясение

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Эпицентр находился в 12 километрах от города Банда-Ачех, где проживают около 250 тысяч человек.

У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что эпицентр природного катаклизма находился в 12 километров к юго-востоку от города Банда-Ачех, где проживают около 250 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Местные власти не предупреждали жителей об опасности возникновения цунами.

Мощное землетрясение случилось в Мьянме 28 марта. Метеодепартамент Таиланда сообщил, что его магнитуда была 8,2. Колебания быстро настигли Бангкок и окрестные территории, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны. Власти Таиланда постановили, что произошедшее землетрясение имеет третий уровень из четырех возможных. Таким образом оно становится крупномасштабным бедствием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Мандалай, который сильнее всего пострадал от землетрясений в Мьянме, будет направлена мобильная группировка МЧС России. Помимо этого, для помощи населению также прибыл самолет Ил-76 с мобильным госпиталем.