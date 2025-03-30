МЧС направит группировку в пострадавший от землетрясения Мандалай в Мьянме

Фото: www.globallookpress.com/Nathalie Jamois

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Для помощи населению также прибыл самолет Ил-76 с мобильным госпиталем.

В Мандалай, который сильнее всего пострадал от землетрясений в Мьянме, будет направлена мобильная группировка МЧС России. Об этом сообщил руководитель сводного отряда МЧС РФ Сергей Воронцов агентству ТАСС.

«Мы находимся в городе Нейпьидо. Сегодня отсюда в течение дня в город Мандалай будет отправлена мобильная группа для проведения разведки определения масштабов разрушения», — ответил Воронцов.

По его словам, в ближайшие сутки будут проведены расчеты и в город отправится основная команда.

Помимо этого, в Мьянму уже прибыл самолет Ил-76 МЧС России с мобильным госпиталем, медиками и дополнительной группой спасателей. Они будут оказывать помощь пострадавшим при землетрясении. Также МЧС доставил в зону ЧС 50 российских спасителей и врачей.

Воронцов отметил, что это третий самолет, который отправило министерство на место катастрофы. До этого в Мьянму прибыли 120 спасателей с медиками и кинологами.

Мощное землетрясение случилось в Мьянме 28 марта. Метеодепартамент Таиланда сообщил, что его магнитуда была 8,2. Колебания быстро настигли Бангкок и окрестные территории, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны. Власти Таиланда постановили, что произошедшее землетрясение имеет третий уровень из четырех возможных. Таким образом оно становится крупномасштабным бедствием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до 17 человек.