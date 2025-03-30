Трамп не исключил, что для присоединения Гренландии будет применена военная сила

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Президент США на 100% уверен, что достигнет своей цели.

Американский президент Дональд Трамп считает возможным применение военной силы для присоединения Гренландии. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC News.

«Мы получим Гренландию. Да, 100%», — сказал Трамп.

Он практически уверен, что Вашингтон сможет добиться своей цели мирным путем. Однако вариант с применением военной силы президент США не исключил.

Данные об ударах США по Йемену утекли из закрытого чата администрации в мессенджере Signal. Это случилось потому, что помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц случайно добавил туда редактора журнала. Комментируя этот скандальный инцидент, Трамп рассказал, что не планирует увольнять никого из участников закрытого чата администрации.

Из интервью с президентом США также стало известно, что ему все равно, как автопроизводители ответят на американские пошлины в размере 25%. Повышение цен Трампа не пугает, он не собирается откладывать введение пошлин ни под каким предлогом. Переговоры по этому вопросу президенту США интересны только в том случае, если американской стороне предложат «что-то действительно ценное».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп примет решение об условии России по санкциям ЕС после консультаций.