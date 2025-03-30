В страшном ДТП с фурой в Иркутской области погиб мужчина

Водитель легкового автомобиля погиб в страшном ДТП с фурой в Иркутской области

Фото: Telegram/ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38/gibdd38region

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Смерть наступила до приезда скорой помощи.

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Чунском районе Иркусткой области погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции МВД РФ в Telegram-канале.

Авария произошла на трассе «Тайшет — Чуна — Братск». Водитель автомобиля Toyota Yaris ехал в сторону Братска. Внезапно он выехал на встречную полосу и влетел в грузовой автомобиль SCANIA.

«В результате ДТП мужчина за рулем иномарки скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузовика не пострадал», — сказано в сообщении ведомства.

В связи с инцидентом проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что женщина и девочка-подросток погибли в результате ДТП в Пензенской области. Также есть пострадавшие — взрослый мужчина и два восьмилетних мальчика. Авария произошла на трассе «Городище — Никольск — Ночка». Легковой автомобиль с пятью пассажирами опрокинулся в кювет.

Женщина и девочка подросток скончались на месте от полученных травм.