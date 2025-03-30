Серьезное нарушение в организме: названа неочевидная причина запаха изо рта

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В таких случаях обычно требуется хирургическое вмешательство.

Неочевидная причина плохого запаха изо рта — искривление носовой перегородки. Анатомический дефект влияет на полость носа, дыхательных путей и носоглотки, что и приводит к неприятным симптомам, объяснила Газете.ру ЛОР-врач Иляна Гончарова.

Носовая перегородка — пластина, которая разделяет полость носа на две части. Измененная структура пластины — вариант нормы, она наблюдается у 80% процентов людей. Обычно не вызывает дискомфорта, однако при значительных деформациях может сильно ухудшить качество жизни. Например, вызвать неприятный запах изо рта.

«Искривленная перегородка затрудняет естественный процесс вентиляции носа, что препятствует нормальному очищению носовых пазух и приводит к застою слизи. Эти застойные явления создают идеальные условия для размножения бактерий, которые выделяют неприятные газы. Часть этих веществ попадает в носоглотку и полость рта, где и формируется неприятный запах», — объяснила врач.

Неприятный симптом также может стать следствием сухости слизистой оболочки рта и носоглотки. Носовое дыхание затрудняется, человек привыкает дышать ртом, особенно ночью. Пересушивается слизистая рта, которая в нормальном варианте увлажняется слюной и очищает полость от остатков пищи и бактерий.

«В большинстве случаев при выраженном искривлении требуется хирургическое вмешательство — септопластика. Это операция по выравниванию перегородки носа, которая не только улучшает дыхание, но и устраняет связанные осложнения», — объяснила эксперт.

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