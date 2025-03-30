У блогеров новая головоломка: россиянам запретят размещать рекламу в Instagram* и Facebook*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Инфлюенсеры активно ищут правильный хештег, чтобы и закон обойти, и деньги сохранить.

На этой неделе Государственная Дума вновь взялась за соцсети и организации, признанные в России нежелательными. В трех чтениях депутаты запретили размещать на уже запрещенных ресурсах любую рекламу, потому что доходы с объявлений шли в копилку русофобам. Такое объяснение. Речь про экстремистскую корпорацию Meta* и ее приложениях Instagram* и Facebook*, прежде всего. За время блокировки их русскоязычная аудитория сократилась по разным оценкам в шесть раз. Но не исчезла полностью, ежедневно миллионы россиян туда заходят и, соответственно, топовые блогеры тоже никуда не делись, как и реклама.

Но почему сейчас решили запретить размещение объявлений? Вернее, хотят запретить с 1 сентября, когда может и со Штатами договоримся? Или на экстремистскую Meta* «потепление» не распространяется? Корреспондент «Известий» Александр Морозов задумался — неужели закончился «золотой век» инста-блогеров и фитоняшек?

Вот последний, пожалуй, самый точный комментарий того, что ждет миллионную армию блогеров — принятый Госдумой закон о запрете рекламы в недружественных соцсетях — логичное продолжение борьбы с этими соцсетями. Они же вроде запрещены, но кому сильно надо, те запрет обходят. Ведь там их золотая жила — подписчики и реклама.

«Если приводить в пример самой дорогой рекламы в Instagram*, о который рынок сейчас в курсе, это реклама блогера Оксаны Самойловой, стоимость которой начинается от 9 000 000 рублей, блогер Гоар Аветисян — 3 000 000 рублей Михаил Литвин — от 2 000 000 рублей», — сказал руководитель рекламного агентства Владислава Пантелеева.

А таких постов только за месяц может быть и десять, и 20, и 30. Все зависит, по большому счету, от аппетитов. И заметная часть с этого стола перепадает владельцам недружественных сетей. Ведь процент за размещение рекламы никто не отменял.

«Собственники тех площадок, которые у нас запрещены на территории Российской Федерации, они не скрывают своего негативного отношения к России. Мы стараемся все-таки поставить барьер», — прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Андрей Альшевских.

Больше им, по полану, ничего не достанется.

«По предварительным подсчетам, буквально за первые полгода после того, как закон вступит в силу, блогеры могут потерять до 5 000 000 000 рублей. И последствия могут быть достаточно катастрофичными», — высказался креативный продюсер продюсерского центра Денис Осташев.

А если достанется, то предусмотрены штрафы.

«Ответственность возложена будет на всех: и на того, кто произвел закупку рекламы, и на того, кто её разместил, и даже если между ними есть агентство, то, естественно, в этой цепочке агентство также будет нести за это ответственность, за всех», — заметила юрист Оксана Михельсон.

Но что это за суммы для тех, кто живет другими цифрами. Ведь весь рынок рекламы в запрещенных соцсетях оценивается в 10 — 15 миллиардов рублей в год.

Вот и спортивный блогер Артем Тарасов сокрушается. Все, что нажито непосильным онлайн трудом, может исчезнуть. Но не отчаивается.

«Рекомендация запрещена, законом нет, реклама запрещена», — сказал блогер Артем Тарасов.

У блогеров новая головоломка. Они ищут правильный хештег, чтобы и закон обойти, и деньги сохранить. Крутят, вертят, подбирают комбинации.

Можно, но пока сложно. Ну, допустим, перейдете на другую платформу, а как аудиторию перетащить?

«Что касается аудитории, это тоже касается блогеров, потому что их тоже нужно будет образовывать, они привыкли к одной социальной сети — это просто и легко. Перейти в другую соцсеть достаточно стрессово для многих граждан, потому что это другие настройки, другие правила», — подчеркнула маркетолог Ксения Лычагина.

Вопрос получается такой философский. С одной стороны, утратой всяких экстремистских Instagram* большинство пользователей уже три года не морочатся — ну, нет их и нет. С другой, меньшинству это до сих пор не мешало зарабатывать. А теперь появляется еще и третья сторона: условия стали другими. И блогеры к этому вроде как готовы.

«Правила постоянно меняются, ни для кого не секрет. Нужно тоже быть постоянно изменчивой. Если ты не меняешься, ты не то, что не будешь в тренде, а будешь просто неинтересен», — высказалась блогер Яна Столбова.

Но готовы ли они к еще одной стороне вопроса? Предприниматель Максим Попов, который давно уже рекламируется преимущественно через этих самых блогеров, увидел неочевидную опасность.

«А что, если я захочу, предположим, какого-то конкурента убить и размещу его рекламу, в прямую рекламу у какого-то блогера? Особенно в самых черных конкуренциях, черных категориях, где самая серьезная конкуренция. А вот этот штраф, получить штраф только на блогера и оплатить штраф за блогера будет выгоднее для того, чтобы как-то убивать конкурентов», — заявил предприниматель Максим Попов.

Документ, если будут одобрен и подписан, вступит в силу не сразу, а в сентябре. Как раз хватит времени, чтобы адаптироваться и подготовиться.

* — признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

** — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.