Цифры впечатляют: Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Глава правительства отметил, что темпы развития нашей экономики опережают среднемировые.

«Молодежи и детям» посвящен отдельный новый национальный проект. Один из 19. О них подробно рассказал на неделе премьер Михаил Мишустин. Четыре часа он вместе с остальными членами правительства держал ответ в Государственной Думе за то, что сделано в 2024 году и что предстоит в 2025-м. Но так как у нас сейчас пересменок пятилеток, то по сути обсуждалось целое десятилетие. Самая амбициозная задача — увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Глядеть в глаза депутатам за уже сделанную работу Мишустину было явно не стыдно.

«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, которые превышают среднемировые. Именно такую цель определил президент. Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%. Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран. За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз», — прокомментировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Отчет премьера был насыщен цифрами, и многие из них действительно впечатляют. За пять лет нацпроекта «Жилье и городская среда» было построено почти 580 миллионов квадратных метров. То есть, по четыре квадрата на каждого жителя страны.

Но и на будущую пятилетку в планах темпы не снижать, добавить еще столько же, чтобы к 2030 году средняя обеспеченность на человека была 33 квадратных метра. Сейчас показатель — 29 с половиной. Вопрос — где строить и какое жилье. Человейники — хороши для отчетности, но не для комфортной жизни. Приоритет на ИЖС. По планам должно быть построено не менее 30 миллионов таких приземленныхх «квадратов». И не только вокруг двух столиц и региональных центров.

Уже сейчас самая выгодная ипотека выдается на жилье в Арктике и на Дальнем Востоке. И это только один из способов развития огромных территорий, к которым, как стало понятно, будем самое пристальное внимание. Причем, не только у нас.