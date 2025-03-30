Климат против справедливости: как ЕС мешает потеплению в отношениях РФ и США

Фото, видео: Reuters/Esa Alexander; 5-tv.ru

«Коалиция желающих» отправить войска на Украину немногочисленна.

На этой неделе Еврокомиссия опубликовала свой «план повышенной готовности», в рамках которого всем гражданам ЕС предлагается собрать тревожный чемоданчик с запасом на 72 часа продуктов и предметов первой необходимости.

Раньше подобной глупостью страдали страны Прибалтики, но учитывая, что теперь глава евродипломатии эстонка Кая Каллас, а за оборону отвечает литовец — Андрюс Кубилюс, в принципе, понятно, откуда такая истерика.

Россия может «напасть в ближайшие пять лет», пугают несчастных обывателей. Надо срочно вооружаться! План Урсулы фон дер Ляйен на 800 миллионов евро еще не одобрен, но он не снят с повестки.

Может, купить персональный бункер или начать учить русский? Уточняют практичные немцы. Нет, конечно. Знание русского языка никогда лишним не будет. Но, в случае чего не поможет. И бункер тоже не поможет.

В составе российского флота появилась новая субмарина «Пермь» проекта «Ясень-М». В спуске на воду подводной лодки принял участие Владимир Путин. «Пермь» шестая в серии субмарина, но первая у которой уже с завода предусмотрена установка новейшей морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это серьезнейшее оружие против флота противника, прежде всего, но может наносить удары и по наземным целям. И против нее нет средств ПВО для перехвата.

Пятая подводная лодка той же серии «Архангельск», завершила все испытания и заступает на боевую службу. Капитан корабля провел экскурсию для президента. Конечно, в Европе это учитывают и стараются всеми силами помешать потеплению отношений между Россией и США. Ну, или спровоцировать внутренний конфликт в администрации Трампа, чтобы было не до России. Тем более, что поводы новая энергичная команда в Белом доме предоставляет сама.

Одно неосторожное действие в соцсетях — и вот уже кабинет Трампа, едва отработав два месяца, в политическом кризисе. Из-за мелкой ошибки, которую, я уверен, совершает каждый, у кого есть смартфон.

11 марта в закрытый чат в мессенджере Signal— это то же самое, что WhatsApp и Telegram был добавлен главный редактор издания «The Atlantic». Джеффри Голдберг. И всё бы ничего, но ссылку-приглашение ему отправил лично Майкл Уолтц, советник президента Трампа по национальной безопасности. А чат назывался «Houthi PC small group» — «Малая группа комитета руководителей по хуситам».

Уолтц сходу поставил задачу — в ближайшие 72 часа обсуждаем здесь, то есть в группе, действия против хуситов, шиитского движения, которое в Йемене контролирует побережье Красного моря и не пускает через Суэцкий канал суда, связанные с Израилем или его союзниками. Обстреливают их. В чат также были добавлены госсекретарь США, вице-президент США, глава Пентагона, директор национальной разведки и еще не менее знаковые «контакты». Всего 19 человек.

Тут надо пояснить, что журнал The Atlantic и его главред для них — «чужой среди своих», это, как если бы пламенный большевик оказался в штабе белогвардейцев. Голдберг помалкивал и читал сообщения. А они были занятные.

Высшее руководство США обсуждало в этом чате, бить или не бить по хуситам, и если да, то какие это будет иметь последствия. Многие подробности были совершенно секретными. И даже из того, что Голдберг в итоге опубликовал, многое можно назвать настоящей политической бомбой. В частности, что новая команда в Белом доме относится к европейцам как к нахлебникам.

Долго ли, коротко ли, но к 15 марта группа решила по хуситам все-таки бить, и глава Пентагона даже сбросил расписание вылетов бомбардировщиков и дронов. И вскоре удары действительно начались — с чем участники переписки друг друга и поздравили. И текстом и эмодзи. В общем, все как в обычном чате. Просто тема необычная.

Понятно, что в Вашингтоне сейчас большой скандал — противники Трампа и его команды тут же воспользовались случаем, чтобы обвинить республиканцев в халатности при обращении с секретной информацией, профнепригодности, и тому подобное. Трамп прикрыл Уолтца и остальных. Но этот прокол им еще припомнят. И не раз.

Но нам сейчас интереснее отношения США с их европейскими «нахлебниками», вернее союзниками. Еще пытаются создать «коалицию желающих» и отправить войска на Украину. Название для группы придумали не случайно. Точно так же называлась группа союзников при вторжении в Ирак в 2003 году. Но есть разница — тогда коалицию возглавляли США, и от желающих не было отбоя. Кто сейчас там главный и каковы у них реальные возможности, узнал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Шаркающей кавалерийской походкой, желающие вершить судьбу войны и мира выходили к журналистам. Попутно облачаясь в белые плащи с кровавым подбоем. Для начала на Украину хотят поехать начальники штабов Британии и Франции.

«Я лично видел, как проходит планирование. В прошлый вторник в Лондоне было 200 планировщиков в нашем штабе», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Но, как и римский прокуратор Понтий Пилат, наследники империй, в первую очередь, британской и французской, очевидно, мучились головными болями — как оказаться за столом настоящих переговоров, которые ведут Москва и Вашингтон.

«Нам придется вести переговоры с Россией и вернуться за стол переговоров, и мы это сделаем, и мы будем за столом переговоров с президентом Путиным и командами, которые получат переговорные мандаты», — высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вот и Зеленский, тоже хочет, чтобы говорили Британия и Франция. Может, еще и потому, что его собственная речь с реальностью связана все меньше.

«Мне не важны Путина балы в Крыму, его красная икра и прочее. Я не знаю, может он кого-то этим удивляет, но для меня это они русские — динозавры. Понимаете? Они просто хотят нас съесть», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Хотел ПВО, военных НАТО и еще больше санкций против России. Жёсткие словесные интервенции проводил, сидя на черном стуле на фоне белой стены. В Париж приехал самым первым, много обнимался. С Макроном очень крепко, с остальными нежно. И это сработало. Париж пообещал еще два миллиарда.

«Пока Европа продолжает настаивать на том, чтобы Зеленский не соглашался на мир и созывают бесконечные Саммит на тему — каким образом сделать сделку более выгодной для них самих, Россия находится в сильной позиции и будет лишь усиливать ее», — сказал историк, журналист, член Фонда Шарля де Голля Эрик Бранка.

Три десятка лидеров Европы в Париже должны были произвести эффект, как минимум на Трампа. Мол, чтобы без Европы никаких инициатив — ни Черноморских, ни по ослаблению санкций, но без Америки все равно никуда.

«Все мы знаем, что вся Северная Атлантика, Европа — мы все находимся в большей безопасности, когда сотрудничество с Соединенными Штатами находится на самом высоком уровне», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Спектакль, который пытаются разыграть поляки, называется так — агрессор на пороге, а снарядов нет.

«При сегодняшнем уровне запасов оборона могла бы вестись в течение недели или двух», — заявил глава бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский.

А чтобы тот же польский электорат поверил, что соседи не только хорошо вооружены, но и очень коварны, пропажу без вести четырех американских военных в Литве списали на происки белорусских спецслужб по заданию России. Почему Россия? Она стала главным врагом Европы после ковида. С больной головы на здоровую.

Брюссель пытается удержать власть в ЕС, а для наднациональной бюрократии хороши все средства. В том числе маленькая победоносная бойня на Украине. Не вышло? Не беда. Власти Евросоюза призывают бюргеров, пополанов, как называли горожан в Италии, французскую богему — запастись едой на 72 часа.

«Россия — враг, а между тем американцы и китайцы — тоже. Сначала сели мимо всех стульев, а теперь единственное великодержавное поведение, на которое ЕС способен — преследовать собственное население, диктовать людям, что они могут читать, что они могут смотреть в Интернете и чем они должны питаться», — высказался Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

Очевидно, воевать с Россией европейцы, во всяком случае, пока, точно не хотят. Не в пример политикам. И не могут, потому, что газ, которым питается европейский ВПК, нынче дорог.

К тому же, в немецком Гамбурге под давлением Зеленых взорвали самую современную угольную электростанцию Европы. И еще 16 в Германии закрыли за последний год.

«Глава НАТО говорит, что русские за три месяца производят больше боеприпасов, чем все НАТО вместе взятые за целый год, и это вместе с США», — отметил американский журналист Саагар Энджети.

Вот и воинственный генсек НАТО Марк Рютте, метаясь взглядом то влево, то вправо заявил:

«Киев в Альянсе никто не ждет».

«Я всегда отмечаю, что мы никогда не говорили, что Украина станет членом НАТО в рамках мирной сделки», — отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

А бывший командир всех украинских боевиков Залужный, то ли начиная свою предвыборную кампанию, то ли по зову своих спонсоров констатировал:

«До Москвы Украине не дойти, а пятая статья НАТО, когда все за одного — миф, сами ведь проверяли».

«Никакой пятой статьи НАТО нет, и никогда ее не будет. Страны Прибалтики это понимают, Польша понимает, куда периодически падают — то наши ракеты, то российские», — заметил украинский военачальник Валерий Залужный.

Тогда зачем вообще собиралась эта коалиция желающих полицемерить? Одни политологи сказали бы — это ответ глобалистов Трампу и Путину, которые не хотят продолжать конфликт до последнего украинца. Другие видят в этом корыстный интерес самой европейской бюрократии.

«Они хотят ограбить население Европы. Задушить налогами, долгами, чем угодно под предлогом необходимости помочь Украине, но они хотят помочь только себе. Они хотят украсть деньги для своих личных целей. Такой коррупции в ЕС не было никогда», — отметил экономист Айк Хамер.

Но самый неприятный вопрос для радушного, где-то даже радужного, Макрона, пассивно-агрессивного сибарита Стармера и «хромой утки» Шольца, который одиноко стоял в стороне — что делать, когда наемники и проходимцы останутся без работы.

«Я уверен, что эти люди не смогут адаптироваться к новой жизни после данных событий. Им, как минимум, нужно будет ответить за все те уголовные преступления, которые они совершили», — высказался доктор исторических наук Адриан Зелайла.

В общем, как в старой рекламе — кипятятся европейские политики или нет, они к ним все равно придут: украинские националисты со своими рабочими инструментами. И, кажется, что улицы Парижа это тоже начинают понимать. Тысячи жителей французской столицы в день саммита «немощной коалиции» вышли на протесты против этого собрания в белых плащах с кровавым подбоем.