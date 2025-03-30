Фото, видео: www.globallookpress.com/Senior Airman Faith Schaefer; 5-tv.ru

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Нюансы большой дипломатии Владимир Путин объяснил простым языком во время поездки в Мурманск.

Атака на журналистов — это иллюстрация сущности киевского режима. На этой неделе в Ростове-на-Дону завершился один из самых масштабных судебных процессов над «Азовцами»*, боевиками из запрещенной в России организации. На прошлой неделе вынесли приговор десяти, на этой — 23 участникам формирования. Сроки отражают тяжесть совершенных преступлений — от 13 до 23 лет.

Однако неонацизм на Украине — как гидра при нынешнем режиме.

Вместо разгромленного в Мариуполе полка «Азов», сейчас уже две бригады «Азов» — одна в сухопутных войсках, другая в Нацгвардии. Более того, каждую бригаду решено усилить до корпуса. То есть, численность нацформирований увеличат минимум в пять раз, примерно до 200 тысяч человек. Чтобы понимать размах — одна из бригад в эти выходные проводит музыкальный фестиваль во Львове. Для сбора средств и привлечения молодежи в свои ряды. Песни соответствующие: например, «Русские — дети сатаны».

Все это осложняет переговоры между Москвой и Вашингтоном, где Украина — один из основных пунктов. Какие гарантии того, что соглашения будут выполняться? И кем? В армии все больше нациков, которые президенту Владимиру Зеленскому точно не подчиняются. Нюансы большой дипломатии глава РФ Владимир Путин объяснил простым языком во время поездки в Мурманск.

«В условиях этой фактической нелегитимности неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это к чему приводит, может привести? Что фактическая власть находится в их руках. А это значит, в свою очередь, что и так-то непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: «Кто там подписывал — мы не знаем, до свидания», — сказал президент РФ Владимир Путин.

О том, что Украина, даже после завершения конфликта — угроза стабильности всего мира, подмечаем не только мы, но и консервативные британцы. После развала Союза Киев распродавал оставшееся по наследству советское оружие десятилетиями.

Они бы и ядерные боеголовки кому-нибудь продали, но им не разрешили тогда американцы. Советские ядерные арсеналы вывезли в Россию, так как она была правопреемницей СССР. Неприятный факт на неделе напомнил спецпосланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. Сейчас, когда склады Украины забиты натовским оружием, что мешает возобновить контакты, тем более, что уже в Африке, где много конфликтов, всплывают «украинские» стволы.

Дело не в оружии, как таковом, а в той идеологии человеконенавистничества, что как раковая опухоль расползлась по Украине и пускает метастазы по миру. Вот свежий пример — в центре Амстердама, находившийся на лечение боец ВСУ взял нож и пошел резать прохожих. Тяжело ранил пятерых человек, прежде чем его скрутили.

В такой ситуации за Киевом и сейчас и потом нужен строгий контроль. Кто может его обеспечить? Логично, что те, кто породил эту власть. Но команда Трампа старается выйти из украинского проекта как можно скорее.

* «Азов» — признана террористической организацией и запрещена в РФ.