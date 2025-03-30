Это осознанный выбор: из-за чего происходят измены в отношениях

Фото: www.globallookpress.com/Sonja Krebs

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Никто не может дать гарантии, что любимый человек не предаст вас.

Измены происходят из-за отсутствия душевной близости в отношениях, разного либидо и невозможности проводить время вместе. Об этом Газете.ру рассказала практикующий психолог Любовь Лысенко.

Еще одна причина, по которой партнеры изменяют — низкая самооценка.

«Когда у человека заниженная самооценка, он может начать искать подтверждение своей привлекательности на стороне. Также по этой причине он может выискивать признаки неверности у партнера. Такая паранойя может довести другого до измены или расставания, даже если сначала в отношениях все было хорошо», — объяснила эксперт.

Эмоционально незрелые люди испытывают тягу к новизне, адреналину и острым ощущениям. Это также толкает их к изменам, добавила Лысенко. Если человек имеет травматический опыт — например, наблюдал измены в семье — у него могут сформироваться деструктивные модели поведения, которым он продолжит следовать.

Измены можно предотвратить. Для этого необходимо работать над отношениями, укреплять их. Один из способов — открытый диалог. Обиды важно высказывать, чтобы не создавать недомолвок. Необходимо учиться слушать и слышать партнера, искать компромиссы.

«Второе — выделяйте время на совместный досуг. У нас настолько загруженная жизнь, что иногда приходится буквально выделять время в графике на встречу с партнером (даже, если это ваш супруг/супруга). Пусть это станет неотъемлемой частью вашей жизни. Проводите время вместе; занимайтесь тем, что вас объединяет; интересуйтесь жизнью друг друга; проявляйте нежность и страсть», — советует психолог.

Гармоничные и крепкие отношения невозможны без здоровой самооценки. Необходимо развивать самосознание, а также учиться справляться со стрессом и негативом.

Психолог отметила, что хранить верность или изменять партнеру — это всегда осознанный выбор. Свои решения и действия нужно взвешивать, учитывая их возможные последствия. Важно помнить, что если один партнер полностью удовлетворен отношениями, это вовсе не значит, что другой чувствует то же самое.

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