Глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в нападках и травле

Фото: Reuters/Bing Guan

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Герцог Сассекский основал фонд Sentebalе в честь своей матери принцессы Дианы в 2006 году.

После того, как принц Гарри покинул основанную им благотворительную организацию Sentebale, председатель Софи Чандаука обвинила его в «нападках и травле». Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Председатель благотворительной организации, учрежденной принцем Гарри, обвинила его в масштабных нападках и травле после того, как он и несколько других людей покинули организацию в начале этой недели», — сказано в сообщении.

Принц Гарри основал Sentebale в честь своей матери принцессы Дианы в 2006 году. Организация борется с заболеваниями СПИД и ВИЧ в странах Африки. В начале этой недели принц объявил, что уходит из Sentebale.

По предварительным данным, принц покинул организацию в знак солидарности. Ранее из-за разногласий с Софи Чандаукой из Sentebale ушли другие попечители. Конфликты возникли из-за решения сосредоточить в Африке сбор средств на нужды организации.

Чандаука заявила, что принц Гарри ответственен за публикацию «компрометирующей» новости. Руководство организации о публикации он не уведомил. Источник Sky News, приближенный к попечителям Sentebale, охарактеризовал обвинения в сторону принца как «абсолютно беспочвенные».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что появилось подтверждение возможного разрыва принца Гарри и Меган Маркл.