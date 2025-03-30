Глава благотворительной организации обвинила принца Гарри в нападках и травле
Глава благотворительной организации Sentebale обвинила принца Гаррри в травле
Фото: Reuters/Bing Guan
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Герцог Сассекский основал фонд Sentebalе в честь своей матери принцессы Дианы в 2006 году.
После того, как принц Гарри покинул основанную им благотворительную организацию Sentebale, председатель Софи Чандаука обвинила его в «нападках и травле». Об этом сообщил телеканал Sky News.
«Председатель благотворительной организации, учрежденной принцем Гарри, обвинила его в масштабных нападках и травле после того, как он и несколько других людей покинули организацию в начале этой недели», — сказано в сообщении.
Принц Гарри основал Sentebale в честь своей матери принцессы Дианы в 2006 году. Организация борется с заболеваниями СПИД и ВИЧ в странах Африки. В начале этой недели принц объявил, что уходит из Sentebale.
По предварительным данным, принц покинул организацию в знак солидарности. Ранее из-за разногласий с Софи Чандаукой из Sentebale ушли другие попечители. Конфликты возникли из-за решения сосредоточить в Африке сбор средств на нужды организации.
Чандаука заявила, что принц Гарри ответственен за публикацию «компрометирующей» новости. Руководство организации о публикации он не уведомил. Источник Sky News, приближенный к попечителям Sentebale, охарактеризовал обвинения в сторону принца как «абсолютно беспочвенные».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что появилось подтверждение возможного разрыва принца Гарри и Меган Маркл.