Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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В этом году начало священного месяца Рамадан выпало на 28 февраля, а окончание — на 29 марта.

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. В этот день отмечают окончание Рамадана — девятого месяца календаря Хиджры. Поздравительная телеграмма главы государства была опубликована на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — сказано в телеграмме.

Путин подчеркнул, что российские мусульмане чтят богатое духовное и историческое наследие предков, соблюдают традиции, заветы и обычаи отцов, а также стремятся приобщить к ним подрастающее поколение. Именно поэтому Ураза-байрам широко распространен на территории Российской федерации.

«Желаю вам доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы в связи с землетрясением.