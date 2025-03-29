Названа предполагаемая личность расчлененной в Петербурге женщины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Предполагаемый убийца снимал ее квартиру в течение четырех лет.

Вероятной хозяйкой квартиры, убитой в доме на Загородной улице Санкт-Петербурга, была модель Антонина Сергеева. Накануне ее искали знакомые. Соответствующей информацией поделился источник 5-tv.ru.

«Да, она вчера пропала <…> Мы написали об этом заявление в полицию, в первый отдел полиции по адмиралтейскому району по месту проживания. Это было в два часа ночи. Она перестала выходить на связь с родственниками, знакомыми вчера в середине дня», — поделился подробностями инсайдер.

текст. 5-tv.ru

Более того, собеседник 5-tv.ru заявил о том, что убийца снимал у Антонины квартиру в течение четырех лет. Однако несколько дней назад между ними произошел серьезный конфликт.

«Она хотела, чтобы он съехал, потому что он там постоянно ломал стиралку, розетку и так далее. Но он сам позвонил и сказал: „Хорошо, приезжайте, я дам вам деньги за два месяца вперед“», — рассказал источник.

Известно, что в день пропажи Антонина получила от арендодателя 20 тысяч рублей. После чего отправилась на физиопроцедуры в поликлинику. В час дня с телефона Антонины был совершен вызов на номер 112.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что был задержан житель Санкт-Петербурга, перевозивший в продуктовой тележке труп.