Четыре человека ранены в результате ножевого нападения в норвежском Тронхейме

Фото: www.globallookpress.com/Steffen Trumpf

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Полиция выясняет причины произошедшего.

В норвежском Тронхейме в результате ножевого нападения пострадали четыре человека. Об этом пишет NOS.

Один из пострадавших получил тяжелые травмы и был срочно доставлен в больницу после проведения сердечно-легочной реанимации на месте происшествия.

По данным полиции, 40-летний нападавший действовал в одиночку. Мужчина задержан прямо на месте преступления.

Инцидент вызвал беспокойство среди местных жителей. Полиция продолжает расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кемеровской области школьник порезал ножом своего одноклассника. Информация о происшествии появилась в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. По предварительным данным, один из подростков пронес в школу складной нож, купленный через интернет-магазин. Во время урока он показал нож своему товарищу и, случайно активировав механизм выброса лезвия, ранил его в ногу. Инциденту предшествовал продолжительный конфликт между учениками.

Однако руководство школы и представители местных властей, отвечающие за работу с детьми, не отреагировали на проблему и попытались замять случившееся.