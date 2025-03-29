Более 1600 человек погибли в Мьянме в результате землетрясения

Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

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Пропавшими без вести еще числятся 139 человек.

В Мьянме погибли уже 1644 человека в результате землетрясений, обрушившихся на страну и близлежащие регионы накануне. Более 3400 человек пострадало, им оказывается помощь в местных медучреждениях. Кроме того, 139 жителей и гостей страны считаются пропавшими без вести. Печальную статистику приводит телеканал CGTN.

Еще утром 29 марта количество погибших едва превышало тысячу человек, число жертв стремительно растет.

Землетрясение магнитудой 7,7 и 6,4 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки вскоре стали ощутимы в Багнкоке и на близлежащих территориях. В столице Таиланда объявили режим ЧП.

В Бангкоке в эти дни продолжают искать выживших. Накануне спасатели начали разбирать руины 55-этажного небоскреба, который за считанные секунды был разрушен стихийным бедствием. Спасатели больше всего боятся, что обрушения повторятся. Пострадавшим гражданам помогают волонтеры и военные, работает специальная техника.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мьянме произошло новое землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг располагался в 19 километрах от Нейпьидо, где проживает около миллиона человек — на глубине десять километров.