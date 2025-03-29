Шоу-бизнес 633
Подрастает новая смена: в уютном «доме МХТ» состоялась третья Премия Художественного театра
Жаркую атмосферу вечера поддержал Константин Хабенский, напомнив о стиле и содержании.
Стены МХТ за целый век не собрали ни пылинки. В унисон с брызгами игристого блистали таланты — новые и не новые. Современный диджей растанцевал как легендарную пару Хотиненко, так и молодых студентов. Светский раут премии МХТ — тот самый момент, когда границы между поколениями стираются.
«Мы становимся стильнее и стильнее, содержательнее и содержательнее», — поддерживает жаркую атмосферу Константин Юрьевич Хабенский.
Одним словом, мерцающий мхатовский шик! Победителям дарят фирменный символ театра — чайку. А к награждению привлечены мэтры из мира балета, оперы, кино и литературы.
С каким откровением Анна Михалкова появилась на сцене, куда спешили звезды «Слова Пацана», в чем тотальное упущение культового продюсера Александра Андрющенко, и что кричали в след Алле Сигаловой — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Рузиль Минекаев позировал недолго, но на фото вышел четко. Настоящий пацан! Правда, слово дать не успел — дела не ждут.
1/9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Союз Хотиненко превосходительно идеален. Весь вечер они притягивали не только взгляды, но и объятия великих артистов и товарищей. Самая задорная пара, несмотря на их классические образы!
2/9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
«Алла Михайловна, не отвлекайтесь!» — только и успевали кричать фотографы в сторону элегантной Сигаловой. Быстрая, стильная и при этом, на вид, очень сдержанная Алла Михайловна!
3/9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Вид обманчив! Соня Лебедева пришла в родную Альма-матер в роковом и дерзком, а в жизни милая и нежная! Весь вечер провела за разговорами, правда, не в шумной компании, а с другом Сергеем Епишевым!
4/9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сегодня и всегда! Анна Михалкова — икона стиля. Конечно, ведь сцена МХТ ждала встречи с Анной Никитичной. Вручая награду, актриса не могла не пошутить: «Если очень много трудиться, и если у тебя папа Никита Михалков, то можно попасть на сцену МХТ!»
5/9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Константин Юрьевич — человек простой. Открыл премию пламенной речью, никого не оставил без внимания. Видно же, что на фото позирует с чувством выполненного долга.
6/9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На контрастах! Все обаяние подарил Сергей Епишев гостям премии. А на фото и необязательно мужчине позировать — важно думать. «Есть правильное волнение, оно заставляет жить!» — поделился мыслями актер сразу после встречи с фотографами.
7/9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Улыбчивее всех актеров, а потому что режиссеры! Юрий Быков и Александр Андрющенко скрасили парад стиля смехом и шутками. Да и вообще, вдвоем всегда веселее! Александр Андрющенко признался — в МХТ классно, а жалеет лишь о том, что пожертвовал студенчество работе.
8/9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Лев Зулькарнаев решил в тайне оставить свой взгляд, но все же эпатажный, пацанский вайб присущ ему в любом образе.
9/9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков