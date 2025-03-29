Подрастает новая смена: в уютном «доме МХТ» состоялась третья Премия Художественного театра

Стены МХТ за целый век не собрали ни пылинки. В унисон с брызгами игристого блистали таланты — новые и не новые. Современный диджей растанцевал как легендарную пару Хотиненко, так и молодых студентов. Светский раут премии МХТ — тот самый момент, когда границы между поколениями стираются.

«Мы становимся стильнее и стильнее, содержательнее и содержательнее», — поддерживает жаркую атмосферу Константин Юрьевич Хабенский.

Одним словом, мерцающий мхатовский шик! Победителям дарят фирменный символ театра — чайку. А к награждению привлечены мэтры из мира балета, оперы, кино и литературы.

С каким откровением Анна Михалкова появилась на сцене, куда спешили звезды «Слова Пацана», в чем тотальное упущение культового продюсера Александра Андрющенко, и что кричали в след Алле Сигаловой — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.