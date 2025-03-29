Раните деревья: москвичам напомнили о запрете собирать березовый сок

В Москве добыча березового сока карается штрафом в размере от 3,5 тысячи рублей

Фото: © РИА Новости/Виктор Драчев

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За это может грозить штраф.

В Москве запрещено добывать березовый сок, в том числе в парках. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По его словам, в попытках получить тот самый кисло-сладкий напиток, люди могут нанести непоправимый вред деревьям, вплоть до их гибели.

«Помимо добычи березового „нектара“ запрещено делать надрезы на коре — это приравнивается к повреждению зеленых насаждений. Дело в том, что на березе остаются глубокие раны, которые долго не заживают», — заявил Кунафин.

Самый безопасный способ попить березового сока — это приобрести его в магазине. Если же вы решитесь добыть березовый нектар иным путем, то может получить штраф в размере от 3,5 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые восстанавливают популяцию карельской березы, которая из-за бесконтрольной вырубки находится на грани исчезновения. Чтобы спасти эти деревья, недостаточно просто собрать и высадить семена. Из сотни саженцев именно карельскими могут оказаться всего две-три березы.