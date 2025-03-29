Тело пропавшей неделю назад 13-летней девочки нашли в Тверской области

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Тверской области/prokuraturatverskoioblasti; 5-tv.ru

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В день исчезновения школьница отправилась на ночевку к подруге в соседнюю деревню. Дорога пролегала рядом с лесом.

Тело пропавшей неделю назад 13-летней девочки нашли в лесу в Тверской области. Об этом сообщили в прокуратуре по региону.

«На территории СНТ «Ручеек», расположенного в Калининском муниципальном округе, обнаружено тело пропавшей 13-летней девочки», — рассказали в ведомстве.

Есть ли у подростка признаки насильственной смерти — не сообщается. Проводится установление всех обстоятельств случившегося.

Школьница пропала 21 марта. Почти неделю ее искали правоохранители, волонтеры и местные жители. Известно, что в тот день девочка отправилась в гости к подружке в соседнюю деревню, но до места так и не дошла.

По информации издания aif.ru, девочка до подруги шла пешком. Путь до ее места жительства должен был занять около 40 минут. Дорога пролегала рядом с лесом, там же есть проезжая часть, где ходят автобусы.

Ранее по факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело. Что произошло с несовершеннолетней — предстоит выяснить следователям.