«К сожалению»: дочь Заворотнюк столкнулась с неприятными последствиями беременности

Анна Заворотнюк столкнулась с сухостью кожи во время беременности

Фото, видео: Instagram*/anna_zavorotnyuk

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Модель не знала о некоторых нюансах, которые происходят с телом во время вынашивания ребенка.

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — вынуждена постоянно увлажнять свою кожу, поскольку столкнулась с сухостью во время беременности. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

«Убрала ретинол и оставила только увлажнение, так как столкнулась с сухостью, а воспаления, наоборот, полностью ушли, и кожа очень чистая», — сказала модель.

Анна была приятно удивлена, когда с наступлением беременности ее проблемы с высыпаниями неожиданно прошли и она перестала использовать тот уходовый набор, который у нее был раньше. Несмотря на то, что у модели проблемная кожа, единственное, с чем она сейчас борется, — это с сухостью.

Помимо этого, Заворотнюк разочаровалась в тех кремах, которые предотвращают появление растяжек. Она, как и многие беременные женщины, обнаружила, что у нее появляется этот косметический дефект. Но различные средства, которые гарантируют положительный эффект, ей не помогли.

«Мне кажется, что это бред, к сожалению», — поделилась Заворотнюк.

По ее словам, появление растяжек обусловлено генетически или неизбежно в связи с резким набором веса, поэтому она отказалась от подобных кремов.

Модель ждет первенца от своего возлюбленного бизнесмена Тимура Исмаилова. Предстоящие роды вызывают волнение и тревогу, но она старается свыкнуться с этим, поскольку это неизбежный процесс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что модель Анастасия Костенко готова к пятой беременности.

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