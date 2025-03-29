Авиалайнер чуть не столкнулся с истребителем у аэропорта в Вашингтоне
Фото: 5-tv.ru
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Несколько месяцев назад в этом же месте произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 67 человек.
Airbus A319 едва не столкнулся с американским истребителем у национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации.
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Инцидент произошел 28 марта. Лайнер вылетел из Вашингтона в Миннеаполис. В это же время реактивный самолет Northrop T-38 Talon ВВС США направлялся к Арлингтонскому национальному кладбищу для демонстрации полета.
«Рейс Delta получил бортовое предупреждение о том, что поблизости находится еще один самолет, и авиадиспетчеры дали корректирующие инструкции обоим самолетам», — говорится в материале.
Насколько близко находились самолеты друг к другу — неизвестно. К счастью, оба воздушных судна продолжили свой путь без каких-либо происшествий.
Инцидент напоминает произошедшую в конце января 2025 года авиакатастрофу. Тогда самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk с тремя пилотами у вашингтонского аэропорта Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выживших нет.