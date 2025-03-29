В Курской области нашли еще одного убитого ВСУ мирного жителя

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Проводится опознание личности и допрос свидетелей.

В селе Погребки Суджанского района Курской области было обнаружено еще одно тело мирного жителя, убитого боевиками ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Удалось выяснить, что украинские националисты убили пожилого мужчину. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на опознание личности, назначены необходимые судебные экспертизы, а также допрашиваются свидетели.

«В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункт „б“ части 3 статьи 205 УК РФ) следователи СК России осмотрели место происшествия и на территории жилого дома в селе Погребки Суджанского района Курской области обнаружили тело мирного жителя с признаками насильственной смерти», — сказала Петренко,

Будут установлены и привлечены к ответственности все боевики ВСУ, причастные к данному преступлению.

Помимо этого, тела мирных жителей были обнаружены в селе Черкасское Поречное в Курской области. Трех убитых пожилых сельчан нашли в церкви Воздвижения Креста Господня. Также в одном из домов находилось тело инвалида, который был жестоко избит перед смертью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что освобожденные из плена бойцы рассказали о преступлениях ВСУ.