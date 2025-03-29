В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в краже иконы из храма

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина как ни в чем не бывало просто снял со стены образ, а затем скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в краже иконы из храма преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленник украл икону средь бела дня. Как ни в чем не бывало он зашел в храм и снял со стены Казанскую икону Пресвятой Богородицы, а затем просто ушел. На след мужчины правоохранители вышли сразу. Они установили, что к преступлению может быть причастен имеющий судимость 58-летний местный житель. Он был задержан по месту проживания, там же полицейские нашли похищенный образ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Иерей Александр Орешин поблагодарил сотрудников полиции за профессионализм и пожелал им божией помощи в трудах, чтобы справедливость всегда торжествовала, а зло было наказано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж.