Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 694

Фото: Reuters/Chalinee Thirasupa

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Еще 1670 пострадали.

В результате землетрясения в Мьянме погибло 694 человека, еще 1670 пострадало. Такие цифры назвало агентство France-Presse в социальной сети Х, сославшись на правительство страны.

«Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 694 человек, 1670 ранены, сообщает хунта», — сказано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,7 и 6,4 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки вскоре стали ощутимы в Багнкоке и на близлежащих территориях. В столице Таиланда объявили режим ЧП. Некоторое время назад число погибших в землетрясении в Мьянме составляло 144 человека, однако оно стремительно растет.

В Бангкоке продолжают искать выживших. Начали разбирать руины 55-этажного небоскреба, который за считанные секунды был разрушен стихийным бедствием. Спасатели больше всего боятся, что обрушения повторятся. Пострадавшим гражданам помогают волонтеры и военные, работает специальная техника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после землетрясения в Мьянме зафиксировано 77 повторных подземных толчков. Во многих районах Таиланда они практически не ощущались.