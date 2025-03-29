Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники Ценробанка РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Их доход вырос по сравнению с 2023 годом.

Сотрудник Банка России зарабатывает в среднем 231772 рубля в месяц. Это на 3,8% выше, чем в 2023 году. Данные представлены в отчете ЦБ РФ.

Средняя заработная плата была увеличена. Несмотря на это, наблюдается сокращение штата сотрудников на 3,2%. Сейчас он составляет 43770 человек. По сравнению с 2023 годом содержание служащих Центробанка выросло более чем на миллиард рублей.

Отмечается, что статья расходов на оплату труда — это не только оклады. Учитывается также вознаграждение за участие в проверках и различные надбавки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мишустин заявил об увеличении темпов роста экономики РФ. По итогам минувшего года ВВП страны впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей. Российская экономика движется темпами, превышающими среднемировые, уже второй год подряд. По паритету покупательной способности Россия входит в четверку крупнейших экономик мира.

В 2024 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 4,1%, что значительно превышает показатели многих развитых стран.