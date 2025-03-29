Два самолета МЧС РФ вылетели в Мьянму на помощь пострадавшим от землетрясения

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Катастрофа унесла жизни более ста человек.

Сотрудники МЧС России вылетели в Республику Мьянма для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Из аэропорта Жуковский на помощь отправились два борта. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе разрушительных землетрясений. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших», — подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении уточнили, что данное решение было принято по совместной инициативе российского президента Владимира Путина и главы МЧС России Александра Куренкова.

Известно, что среди отправленных на помощь специалистов есть 120 членов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Более того, в числе участников сводного отряда есть также спасатели с закрепленными за ними собаками и врачи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 114 человек.