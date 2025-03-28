ВСУ нанесли удар по четырем районам Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Киевские неонацисты продолжают атаковать инфраструктуру региона.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре района Белгородской области. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Головчино Грайворонского округа от удара FPV-дрона огнем уничтожены два припаркованных легковых автомобиля, еще одно транспортное средство повреждено», — предоставил отчет о происшествии глава Белгородской области.

По словам Вячеслава Гладкова, атаке подверглись также хутор Рябики Валуйского округа, село Грузское Борисовского района и село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Там были повреждены частное владение и машина «ГАЗель», а также линии электропередачи и корпус сельхозпредприятия.

По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. Однако жители Грузского остались без света. К восстановлению приступят в скором времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Из-за сильного возгорания энергообъект оказался фактически уничтожен.