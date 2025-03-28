Начала вилять: очевидец ДТП со скорой помощью рассказал подробности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Балыкина; 5-tv.ru

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Он сам чудом избежал аварии.

Подросток, ставший очевидцем аварии со скорой помощью в столичном районе Чертаново, сам чуть не стал жертвой потерявшего управление автомобиля. Об этом на месте происшествия он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Я видел, что машину начало резко косить вправо и она на скорости влетела в остановку. На остановке была какая-то бабушка и я стоял, но я чудом вовремя ушел оттуда», — рассказал юноша.

По его словам, карета скорой помощи начала «вилять» по дороге из стороны в сторону после чего врезалась в остановку.

На данный момент известно, что в результате аварии пострадало четыре человека. Они были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов выходит на свободу — артисту одобрили УДО. В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм. Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.