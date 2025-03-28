Уникальный шанс: увидеть особняк Рябушинского сможет каждый

Теперь любой россиянин может отправиться в интернет-тур по особняку Рябушинского

Фото: © РИА Новости/Андрей Соломонов

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Достаточно лишь открыть интернет.

У любого россиянина появилась уникальная возможность отправиться в виртуальный тур по старинному особняку купца Степана Рябушинского. Разработкой тура занимался Департамент культурного наследия Москвы, пишет портал mos.ru.

Особняк Рябушинского — это дореволюционное здание в стиле модерн, построенное в 1900–1903 годах в Москве. Дом был спроектирован архитектором Францем Шехтелем для богатого купца Степана Рябушинского, происходившего из зажиточного старообрядческого рода.

Ознакомиться со внешним и внутренним убранством особняка можно на навигационно-туристическом интернет-портале «Узнай Москву» — на сайте доступно уже 33 виртуальных тура по различным достопримечательностям российской столицы.

«Новый, уже 33-й опубликованный на портале „Узнай Москву“ виртуальный тур позволит прогуляться по историческому зданию и увидеть интерьеры прошлых лет, посетив вестибюль, столовую, библиотеку и кабинет», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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