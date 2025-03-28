Мыслите рационально: прогноз Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля

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Таролог Карина Борисова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Карина Борисова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 31 марта по 6 апреля.

Основная энергия недели (Карты Таро — Страшный Суд)

5-tv.ru

Неделя не просто важная и богатая на события, а по-настоящему судьбоносная! Совсем скоро произойдут положительные изменения. Жизнь начнет стремительно меняться в лучшую сторону, и многие проблемы просто изживут себя. В какой-то момент нужно отпустить свои страхи и позволить изменениям прийти в ваши жизни.

Не забывайте, что эта неделя благоприятствует тем, кто способен открываться новому и свежо смотреть на вещи. Могут возникнуть необычные желания и задумки. К ним надо внимательно присмотреться. Отказывайтесь от всего устаревшего и ненужного, и будет вам счастье.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Четверка Жезлов)

5-tv.ru

Все будет хорошо. Настало лучшее время, чтобы потратить деньги на ремонт или вопросы, связанные с недвижимостью.

Если хотите купить дом, то можете начать заключение сделки — не бойтесь, вы все осилите. В целом, заняться на этой неделе нужно именно домашними вопросами, которые давно уже назрели.

В рабочем плане или в бизнесе выпадут хорошие шансы начать успешное дело или получить прибыльный проект. Не отказывайтесь от любых новых предложений, особенно, если интуиция дает зеленый свет.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Девятка Мечей, Двойка Мечей)

5-tv.ru

Вы или ваш партнер находитесь в состоянии какого-то сильного напряжения из-за необходимости принять важное и сложное решение. Вывод, который кто-то из вас сделает, может привести к разрушению даже самых крепких отношений. Кто-то из вас ощущает сильную тревожность и ждет плохого исхода какой-либо ситуации.

Очень тяжелое время самокопания и страданий. Один из людей тянет резину и не может взять себя в руки, из-за чего сильно переживает. Негатив слишком сильно отображается на самочувствии и приводит к состоянию опустошенности. У одного из партнеров серьезный страх за разрыв совместного будущего.

Возможно, вы чувствуете неуверенность в себе или своем избраннике. Вам может казаться, что эти отношения ни к чему не приведут, и их нужно заканчивать. Однако карты предупреждают, что все это идет от собственных комплексов. Вы не видите собственных ошибок и слишком идеализируете свою персону. Если вовремя не посмотрите на вещи трезвым взглядом, то потеряете любимого человека.

Для тех, кто все еще одинок, карты предупреждают, что еще не время искать вторую половинку. Сначала нужно разобраться в себе, понять, что говорит сердце, а уже потом погружаться в новые отношения.

Прогноз в сфере здоровья на неделю (Карта Таро — Десятка Кубков)

5-tv.ru

Вторую неделю подряд в сфере здоровья ближайшие дни предвещают хорошее самочувствие и прекрасное настроение. Совсем скоро остаточные проблемы исчезнут и все наладится, продолжается этап постепенного набора жизненных сил.

Однако совсем забивать на здоровье нельзя, если у врачей все еще есть какие-то рекомендации, то их необходимо придерживаться и дальше. И ни в коем случае нельзя позволять себе находиться в состоянии стресса, так как именно он является источником большей части болезней.

Совет на неделю (Карта Таро — Пятерка Мечей, Звезда)

5-tv.ru

Единственная сфера, которая может омрачить наши жизни — это отношения и любовь. Карты подсказывают, что обратить внимание нужно именно на нее в ближайшие семь дней. Помните, главное — это мыслить рационально, поскольку именно наши эмоции могут привести к необдуманным поступкам.

Если не хотите разрыва отношений — не давайте себе устраивать истерики, споры и даже не думайте доказывать с пеной у рта свою точку зрения. В данном случае ваша агрессия станет причиной разрыва. Нужно помнить о том, что рядом с вами — любимый человек, вы ему верили и строили совместные планы. Не забывайте об уважении.

Кто будет готов идти на уступки и держать себя в руках — получит от Вселенной подарок начать все с чистого листа и в позитивном ключе. Не опускайте руки! Принимайте надежду, верьте в нее и окружите себя вдохновением.

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