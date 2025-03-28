Суд признал преступления нацистов в Запорожской области в годы ВОВ геноцидом

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; Следственный комитет; 5-tv.ru

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Оккупанты загоняли людей в сараи и сжигали заживо, также они отбирали у матерей младенцев, бросали их живыми в ямы и закапывали.

Преступления немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) на территории Запорожской области признаны судом геноцидом народов СССР. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Согласно изученным архивным материалам, во время ВОВ фашисты терроризировали мирное местное население: они загоняли людей в сараи и сжигали заживо, также они отбирали у матерей младенцев, бросали их живыми в ямы и закапывали.

Кроме того, нацисты устраивали концентрационные лагеря, где истязали советских граждан и издевались над ними. Были проведены следственные действия на месте бывшей «Преславской дифколонии» в Приморском районе Запорожской области — интерната для детей-инвалидов.

Согласно архивным документам, в октябре 1941 года там были замучены и расстреляны работники и пациенты в возрасте от 15 до 29 лет, а также жители близлежащих деревень — всего 116 человек. Следователи нашли останки более 25 погибших, исследования подтвердили насильственный характер смерти.

Во время оккупации Запорожской области в годы ВОВ захватчики разрушили множество зданий, разграбили сельхозпредприятия, уничтожили лечебные, образовательные и культурные учреждения.

Доказательства и факты подтверждают, что преступления гитлеровцев были направлены на уничтожение мирного населения и советского народа в целом.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении Москвы добиваться признания геноцида народов СССР.