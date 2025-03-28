При обрушении монастыря из-за землетрясения в Мьянме погибли шесть человек

При обрушении монастыря в Мьянме погибли пятеро детей и послушник

Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

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Толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Таиланде, где также есть жертвы.

Минимум пять детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме при землетрясении. Об этом сообщил портал Eleven Media Group.

«Погибли пятеро детей-беженцев и послушник», — говорится в публикации.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Таиланде. Бангкок «трясло» настолько сильно, что там обрушилось многоэтажное здание. Известно, что в результате инцидента один человек погиб и еще по меньшей мере 50 получили травмы.

Среди разрушений также гостиница Aung Pan в штате Южный Шан. Погибли два человека, еще около 20 находятся под завалами. Среди них могут быть как гости заведения, так и его персонал.

Отмечается, что в настоящее время спасатели проводят операцию по вызволению заблокированных людей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Таиланде после мощного землетрясения объявлен режим чрезвычайного положения.