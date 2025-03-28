Детские пособия в апреле поступят на счета россиян дважды

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Досрочная выплата связана с майскими праздниками.

Россияне получат детские пособия в апреле дважды — 3 и 30 числа. Из-за праздников деньги за этот период поступят раньше: в конце месяца, а не в начале мая.

Это касается пособий на детей военных, несущих службу по призыву, а также выплат, связанных с рождением или усыновлением и с уходом за ребенком. С первого апреля вырастут социальные пенсии детям, их проиндексируют почти на 15%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 2025 года семьи с детьми будут получать повышенные налоговые вычеты.