Небоскреб сложился за секунды: что известно о землетрясении в Мьянме и Таиланде

Фото, видео: www.globallookpress.com/Athit Perawongmetha; 5-tv.ru

Под завалами обрушившихся зданий находятся люди. Появились первые данные о погибших и пострадавших.

До сих пор уточняется число россиян, пострадавших во время мощных землетрясений в юго-восточной Азии. В зоне бедствия оказались Таиланд, Мьянма и еще несколько стран. Только по первым оценкам, погибших уже несколько десятков, и еще тысячи людей могут находиться под завалами — десятки небоскребов осыпались. Подробнее о произошедшем рассказала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Строящийся 30-этажный небоскреб сложился за пару секунд, обломки и стена пыли накрывают убегающих рабочих. По предварительным данным, под завалами могут находиться 43 человека, хотя, скорее всего, их там больше сотни.

Из бассейнов на крышах элитных отелей выливались тонны воды, рушились воздушные переходы между зданиями. Землетрясение магнитудой 7,7 началось в Азии в разгар рабочего дня. Подземные толчки продолжались около десяти минут.

В Таиланде магнитуда была меньше, но и этого было достаточно для разрушений. Российские туристы, которых в Азии сейчас десятки тысяч, в первые минуты землетрясения прятались кто где мог.

«Я слышу, что здесь что-то сыпется. Вот посыпалось. Я надеюсь, это не здание разваливается. Вот слышишь, люди бегут, пока успокоилось, надо выйти на улицу», — рассказали очевидцы.

Как только подземные толчки стихли, людей экстренно эвакуировали на улицу.

«Рекомендовали постоять здесь 50 минут — час, потому что в течение часа могут продолжаться толчки. ТОП-1 отель, огромнейший, эту всю махину трясло так, что мы ощущали себя будто на доске для серфинга», — объяснил другой турист.

«Все начало раскачиваться, мы с детьми укрылись под столом. Но это не прекращалось, и все раскачивалось еще сильнее. Я слышала, как сверху падают предметы. Я сказала детям, что мы не можем здесь оставаться и должны выбираться отсюда. И мы побежали вниз. Меня до сих пор трясет», — призналась местная жительница Сиринья Накаута.

Землетрясение такой же интенсивности зафиксировано и в Мьянме, эпицентр в 33 километрах к юго-западу от города Мандалай, второго по величине в стране. Сейсмоактивность распространилась на соседний Таиланд, затронула Бангладеш, Индию, Лаос и Китай. Волны магнитудой 5,5 зафиксированы вблизи границы Киргизии и Казахстана.

В Мьянме разрушен автомобильный мост через реку Иравади, в воде оказались около пяти пролетов, повреждены дома и объекты инфраструктуры. Власти страны пока не сообщают о погибших и пострадавших в результате землетрясения. Прямо в эти минуты главная задача — быстро достать из-под завалов людей. Остановлена работа аэропортов и метро.