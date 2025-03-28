«Любили его все»: в Крыму простились с погибшим в зоне СВО военкором Александром Федорчаком

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Корреспондент «Известий» последние три года полностью отдавал себя работе в зоне спецоперации.

Сегодня мы прощаемся с нашим коллегой и другом — военкором «Известий» Александром Федорчаком. Он родом из Крыма, там и прошла церемония. Саша — один из нас. Он навсегда останется в нашей истории. Добрый, открытый, готовый помочь.

И в зону спецоперации он ездил помогать словом и делом. Привозил туда гуманитарку и беспилотники, а оттуда честные репортажи об опасности и успехах.

В ЛНР автомобиль со съемочной группой попал под обстрел. Украинские боевики ударили по машине ракетой. Александр Федорчак вместе с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели погибли на месте.

С Сашей прощаются в редакции, где начинался его телевизионный путь. Куда он пришел еще будучи студентом, куда пришел по призванию, где мечтал и старался стать настоящим журналистом. И стал им, а еще стал настоящим героем.

«Был самым веселым парнем, который создавал эту веселую атмосферу. Невозможно поверить, у меня до сих пор ощущение, что там какой-то другой человек», — говорит бывшая коллега Александра Федорчака — Мария Гробовенко.

Здесь навсегда запомнят огонь в глазах, с которым он брался за каждую редакционную тему. Его широкую улыбку, которая могла, кажется, решить все проблемы, и так подкупала коллег.

«Всегда мне помогал, давал контакты ребят, когда его не стало, ребята звонили, которые общались с ним, с которыми он меня познакомил, и все говорили: „Влад, скажи нам, что это неправда“. Тогда было, конечно, тяжело говорить что-то. Любили его все, и он был звонкий и смешной, яркий», — говорит корреспондент МИЦ «Известия» Владислав Харченко.

В его репортажах очень часто можно было услышать слово «вместе». Вместе с разведчиками, вместе со штурмовиками, вместе с артиллеристами. Саша считал это честным и по отношению к зрителю, и по отношению к бойцам, вместе с которыми он без оружия шел на передовую, чтобы рассказать о нелегкой службе наших воинов. Но это все потом, в репортажах.

В первую очередь он стремился помочь им приблизить победу, на каждой съемке, чем мог, в тылу или в самом пекле. И вот так легко мог отбросить микрофон, чтобы помочь нести носилки с раненым, как на этих кадрах, сделанных под Часовым Яром.

«Помогал всегда, помогал и коптеры покупал, и глушилку. Даже выходил помогать делать некоторую подготовку позиций, фальсификацию позиций. Саша — не просто человек, не просто мужчина с большой буквы. Он герой», — говорит боец отряда «Крым» с позывным «Мордвин».

В команду «Известий» Саша пришел молодым журналистом, но уже опытным военкором. Сразу влился в большую телевизионную семью. Рвался в боевые командировки, а между ними умело переключался на гражданские сюжеты.

Настоящей радостью были футбольные темы. Игра, которая сопровождала Сашу всю жизнь, и о которой он пусть и редко, но так восхищенно рассказывал в своих материалах, особенно когда речь заходила о его любимой команде.

«Очень любил спорт, ездил на матчи в роли болельщика-корреспондента, но когда началось спецоперация, в формате региональном он вырос», — говорит бывший коллега Александра Федорчака — Александр Макарь.

Но Саша считал, что там, на фронте он сейчас куда полезнее. Хоть и снимать мирную жизнь, конечно, приятнее, но ведь под обстрелами работать сможет не каждый. Саша мог.

Тогда осколки пролетели мимо. Как и во многие другие похожие моменты. В курском приграничье, в Белгородской области, в ДНР, в ЛНР.

«Его материалы были всегда самыми смелыми, яркими, кристально честными, но они были наполнены кроме всего еще искренней добротой. Временами, глядя на него, на его стендапы, казалось, что вообще непонятно, что этот добрейший парень делает там в бронежилете, в форме цвета хаки, в каске, которая у него временами заваливалась набекрень, и казалось, что он просто из другого мира. Но эта доброта, которая была в его материалах – она давала нам надежду», — говорит главный редактор МИЦ «Известия» Михаил Фролов.

В эту командировку Саша работал в ЛНР, сопровождал наши войска на краснолиманском направлении, в израненном Серебрянском лесничестве, где деревьев-то, под которыми можно было бы спрятаться, почти не осталось.

У него никогда не было неуместной отваги или желания добыть эксклюзив. Саша понимал, он с коллегами делает единое дело.

«На войне искать эксклюзив — это бессмысленно. Это война, мы делаем общее дело. На войне не бывает эксклюзивов. Саша всегда так и действовал. Да, мог поделиться чем-то, как и мы все делимся. Потом что мы делаем одно дело», — говорит корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд.

Последние три года он полностью отдавал себя работе в зоне спецоперации. Погиб во время подготовки очередного репортажа. Сашу убили украинские боевики, целенаправленно ударили по журналистам, применив РСЗО HIMARS.

Не удалось убить правду, добытую в окопах военкором «Известий» Александром Федорчуком вместе с бойцами, не удастся убить победу, которую бойцы добывали вместе с ним.