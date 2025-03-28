Выстраиваются в очередь: глава РФПИ о желании зарубежных компаний вернуться в РФ

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Руководитель фонда уверен, что возобновление сотрудничества с Россией откроет брендам новые возможности.

Иностранные компании, желающие вернуться на российский рынок, выстраиваются в очередь. Об этом на своей странице в социальной сети заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — сообщил руководитель организации.

Таким образом Дмитриев прокомментировал вероятность восстановления сотрудничества с южнокорейскими брендами. О том, что ряд крупных компаний: Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возвращения в Россию, написало издание The Korea Times.

Глава РФПИ отметил, что если иностранные компании возобновят полноценную работу на нашем рынке, то им откроются новые перспективы для увеличения капитала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что некоторые зарубежные бренды ведут переговоры о возвращении в Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что пока все взаимодействие ведется в закрытом режиме. Кроме того, он отметил, что отечественные производители воспользовались ситуацией и заняли многие освободившиеся ниши.