Нанял охрану и сменил сим-карту: Прилучный запрещает сыну общаться с Муцениеце

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Адвокаты экс-супругов раскрыли подробности очередного заседания в суде.

В столичном Головинском районном суде должны были принять решение об установлении места жительства общего сына актрисы Агаты Муцениеце и ее бывшего мужа и коллеги Павла Прилучного, однако заседание перенесли на 24 апреля. Эту информацию передает корреспондент 5-tv.ru из суда.

Сообщается, что заседание было перенесено из-за желания матери повторно опросить своего сына Тимофея.

Адвокат Агаты — Наталья Мелешкина — заявила, что Павел запрещает Тимофею общаться с мамой и бабушкой. Для этой цели он даже нанял охрану и поменял сыну номер телефона.

«Он окружил его охраной, которая чинит физическое препятствие в общении. Он сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах. Соответственно, общение фактически невозможно», — говорит Мелешкина.

Подобные действия никак не соответствуют интересам ребенка и причиняют колоссальный вред его здоровью, говорит сторона Муцениеце.

Юрист отметила, что Прилучный отказался рассмотреть даже идею подписания мирового соглашения.

Мелешкина утверждает, что ребенок не мог самостоятельно принять решение об отказе общаться со своей мамой, бабушкой и другими родственниками.

«Это навязанная история извне», — говорит Мелешкина.

Сторона Муцениеце призывает Прилучного быть более человечным по отношению к своему ребенку.

В свою очередь, адвокат Павла Прилучного — Оксана Даниелова — выступила перед прессой с противоположным заявлением. По ее словам, Агата сама не выражает желания общаться с Тимофеем.

«Она никоим образом не выходит на контакт с Тимофеем», — говорит Даниелова.

Кроме того, юрист заявила, что решение о переносе заседания — это недобросовестное поведение, так как это приносит много стресса Тимофею. При этом сторона Прилучного будет всячески препятствовать тому, чтобы ребенка вызвали в суд на следующее заседание.

Также Даниелова заявила о готовности Прилучного сделать заседание открытым.

«Невероятное количество событий фактов искажается со стороны нашего визави», — говорит юрист.

По словам адвоката, сторона Муцениеце была против такого решения, хотя это могло бы значительно упростить «социальное восприятие».

Уже более полугода Тимофей проживает вместе с Павлом Прилучным и его новой супругой Зепюр Брутян. Агата Муцениеце настаивает на том, что ее бывший муж намеренно забрал ребенка для того, чтобы не платить алименты. Сам Прилучный не давал никаких подробностей и лишь отмечал, что все заявления его бывшей жены — неправда.

Артисты были женаты с 2011 по 2020 годы. В браке у них родились двое детей. Сейчас между экс-супругами идут судебные разбирательства, связанные с размерами алиментов и определением порядка общения наследников с родителями.

Ранее 5-tv.ru писал, может ли Прилучный потребовать алименты на сына у Муцениеце.