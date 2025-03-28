На московской станции метро «Савеловская» произошло сильное задымление

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Густой смог распространился на платформе и переходах.

На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена прервано движение поездов от станции «Электрозаводская» до «Хорошевской» для проверки состава. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Как уточняется, пострадавших нет. Точные причины проверки установит специальная комиссия.

«Принимаем все усилия для скорейшего восстановления движения. Для проезда просим пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, Кольцевой и радиальными линиями», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Дептрансе отметили, что станция «Савеловская» БКЛ временно закрыта из-за задымления. На платформе, переходах и эскалаторе — густой смог. Кадры распространяют в соцсетях очевидцы произошедшего.

Прежде в Москве на станции «Белорусская» погиб мальчик 2014 года рождения. Оказалось, что трагедия произошла из-за невнимательности и неосторожности самого ребенка. Он упал на железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью. После произошедшего рельсы были осмотрены, посторонних предметов на них не обнаружили.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в московском метро на станции «Текстильщики» на людей упал потолок.