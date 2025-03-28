Не менее 50 человек ранены после обрушения здания в Бангкоке

Фото, видео: Reuters/Chalinee Thirasupa; 5-tv.ru

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В Таиланде объявили режим ЧП из-за мощного землетрясения.

Один человек погиб и еще по меньшей мере 50 получили травмы при обрушении здания в результате землетрясения в Бангкоке после землетрясения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на власти Таиланда.

«Один человек погиб, один пропал без вести и 50 получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке после землетрясения», — говорится в публикации.

В связи с этим в целях безопасности людей просят не находиться рядом с многоэтажками, а туристов начали экстренно выводить из отелей. Как рассказал журналист Андрей Алистаров, огромные здания под воздействием подземных толчков стали трястись.

«Ощущали себя, как будто мы стоим на доске для серфинга. Даже когда ты становишься в проеме», — ответил он.

Люди обеспокоены, что высотные конструкции могут разрушиться в любой момент. Постояльцев отеля уводят подальше от домов, пока угроза не будет снижена.

Многоэтажное здание в Бангкоке обрушилось в результате сильного землетрясения в Таиланде. По данным издания Khaosod, в нем находилось около 50 рабочих, семь из них спаслись, а 43 человека оказались под завалами.

Известно, что инцидент произошел на фоне землетрясения в Мьянме, магнитуда составила 7,9. Подземные толчки соседнего государства вызвали ЧП в Бангкоке. В связи с этим премьер-министр Таиланда Пхеттонган Чинават объявил режим чрезвычайного происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему затонула подлодка с туристами в Египте.