Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в государственной измене
Фото, видео: © РИА Новости; УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 5-tv.ru
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Мужчина финансировал ВСУ и занимался администрированием проукраинских ресурсов.
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который занимался администрированием проукраинских и оппозиционных ресурсов, а также вступил в контакт с представителем ГУР МО Украины, через которого оказывал финансовую помощь ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 5-tv.ru
Отмечается, что все противоправные действия подозреваемый осуществлял по собственной инициативе на безвозмездной основе. Он уже помещен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».
В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве.