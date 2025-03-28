Режим ЧП объявлен в Таиланде после мощного землетрясения

Фото: Reuters/Chalinee Thirasupa

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Под завалами обрушившегося многоэтажного здания находится не менее 43 рабочих.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявил режим чрезвычайного происшествия (ЧП). Об этом сообщает информационное агентство AFP.

«Во время инспекции в провинции Пхукет премьер-министр получила сообщение о землетрясении и распорядилась прервать встречу, чтобы обсудить происшествие», — опубликован пост главы правительства в социальной сети Х.

Многоэтажное здание в Бангкоке обрушилось в результате сильного землетрясения в Таиланде. По данным издания Khaosod, в нем находилось около 50 рабочих, семь из них спаслись, а 43 человека оказались под завалами.

Известно, что инцидент произошел на фоне землетрясения в Мьянме, магнитуда составила 7,9. Подземные толчки соседнего государства вызвали ЧП в Бангкоке. Всех проживающих в многоэтажках и небоскребах попросили покинуть дома, пока угроза дальнейшего землетрясения не будет снижена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности ЧП. Власти Бангкока предупреждают о риске повторного землетрясения. Кроме того, аэропорты Таиланда приостановили работу, пока что они не принимают самолеты.