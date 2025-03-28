В Мьянме произошло мощное землетрясение

Фото, видео: Reuters/Ann Wang; 5-tv.ru

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Известно о повреждениях ряда зданий.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 зафиксированы на территории Мьянмы. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Так, эпицентр первого находился в 31 километре северо-западнее города Мандалай, а второго в 19 километрах южнее города Сагайн. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Однако известно о разрушениях — последствия мощного землетрясения публикуют в соцсетях.

Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Тем не менее власти Таиланда предупреждают местных жителей о риске повторного землетрясения, там тоже зафиксированы разрушения.